Тихановская поставила Лукашенко ультиматум, на выполнение есть 13 дней

Тихановская отметила, если до 25 октября требования не будут выполнены, то вся Белоруссия «мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом», а 26 октября начнётся «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».