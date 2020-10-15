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Годовая инфляция в Нижегородской области в сентябре составила 4,4%

Годовая инфляция в Нижегородской области в сентябре составила 4,4%. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятское главное управление (ВВГУ) Банка России.В источнике
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Банки.ру

ЦБ: рост производства продовольствия сдерживает инфляцию в российских регионах

Банки.ру07:50
REGNUM

В СЗФО инфляцию замедлило сезонное удешевление продовольствия

REGNUM08:17
РИА Сахалин-Курилы

Годовая инфляция в Сахалинской области в сентябре снизилась

РИА Сахалин-Курилы19:30
Znak.com

Из-за ковида, падения рубля и неурожая. На Урале выросли цены на продукты и лекарства

Znak.com05:59
Дебри-ДВ

В сентябре инфляция в Еврейской автономной области продолжила снижаться

Дебри-ДВ04:24
Татар-информ

Инфляция в Татарстане в сентябре выросла до 3,4% из-за ослабления рубля

Татар-информ04:21
ТАСС

Годовая инфляция в КБР в сентябре превысила общероссийский показатель

ТАСС06:14

Евросоюз расширил свой черный список в связи с «делом Навального»

Евросоюз расширил свой черный список в связи с "делом Навального" Скандал с отравлением российского оппозиционера Алексей Навального привел к первым реальным последствиям для российских чиновников.
Коммерсантъ15:03

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Аргументы недели13 октября в 07:53

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Колёса.ru13 октября в 11:08

Эксперты ожидают резкий взлет курса доллара в октябре

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Регион online10:07

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RT на русском06:37