Экономика
РБКРосстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%
Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат. По сравнению с мартом 2020 года инфляция ускорилась до 0,8%.
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Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru вчера в 12:15
Здоровье
Названы суммы выплат работающих с коронавирусом донских медиков
Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская назвала сумму доплат, которые получат медицинские работники, работающие с коронавирусом.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 07:45
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 06 мая в 16:03
Здоровье
В Бурятии продолжает разрастаться очаг коронавируса в Кижинге
В Роспотребнадзоре ожидают новых заболевших. В Бурятии продолжает разрастаться очаг коронавирусной инфекции в Кижингинском районе.
Ариг Ус 06 мая в 03:00
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 06 мая в 04:22
Единоборства
Макгрегор согласился на поединок с Оскаром де ла Хойей
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг вчера в 08:04
Общество
Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ
Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 05:14
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области 05 мая в 09:45
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для «Венома»
Цифровой художник под ником spdrmnkyxxiii изобразил на новом арте актера Вуди Харрельсона в образе злодея Карнажа.
Piter.tv вчера в 06:00
Здоровье
России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания вчера в 23:52
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах
По прогнозу Романа Вильфанда, жаркая погода сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней.
Рифей-Пермь вчера в 02:40
Происшествия
Новый очаг коронавируса в Екатеринбурге: заражены шестеро детей
Шесть воспитанников реабилитационного центра заразились коронавирусом COVID-19. Изначально заболел один ребенок.
Вести.Ru вчера в 18:42
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Здоровье
Новокузнецкая больница перепрофилировала два отделения под коронавирус
В городе Новокузнецк Городская клиническая больница номер один перепрофилировала два своих отделения для приёма коронавирусных пациентов.
Кузбасс Сегодня вчера в 03:47
Общество
В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса
Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
RT на русском вчера в 22:52
Наука
Инженеры успешно испытали «невозможный» ракетный двигатель
Популярная механика вчера в 14:35
Общество
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Как сейчас выглядит девочка, которая сыграла Хадижу в сериале «Клон»
SM News вчера в 06:43
Авто
ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян
ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество
Коронавирус нашли в 12 городах и районах Самарской области
На сегодняшний день в Самарской области только два города, где пока на зафиксировано случаев коронавируса.
КТВ-Луч вчера в 13:12
Здоровье
Коронавирус: в Хакасии выздоровели 12 пациентов
2 пациента поступили в признаками респираторной инфекции. Ещё 7 человек подхватили вирус, контактируя с коллегами и членами семьи.
Юг Сибири вчера в 22:07
Футбол
Чонбук Хёндэ Моторс – Сувон Самсунг Блюуингз: первый матч сезона
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на победу Чонбук Хёндэ Моторс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.
Legalbet вчера в 08:10
Наука
Вирус герпеса может вызывать симптомы болезни Альцгеймера
Американские ученые «инфицировали» вирусом герпеса трехмерную модель ткани головного мозга.
RuNews24.ru вчера в 23:45