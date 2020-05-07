Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат. По сравнению с мартом 2020 года инфляция ускорилась до 0,8%.

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

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Общество Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.

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