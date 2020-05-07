Экономика
КоммерсантъГодовая инфляция в России ускорилась до 3,1%
В апреле годовая инфляция в России ускорилась и составила 3,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В марте потребительские цены в стране выросли на 2,5% в годовом выражении.
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Футбол
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Чемпионат 06:15
Политика
Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли
Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по поддержке авиаотрасли.
ФАН 13:53
Политика
Трамп: Путин принял предложение США о поставках аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Путин принял его предложение о поставках России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Коммерсантъ 15:32
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.
РЕН ТВ 15:04
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН 10:19
Происшествия
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж
Российская газета 04:22
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Общество
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер
В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
РИА Новости 10:46
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета вчера в 04:10
Спорт
Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций
Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
Политика
Путин: Мишустин идет на поправку
Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Шоу-бизнес
Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Гордон напомнила, что на телешоу «Топ Мини Моделс» Яна назвала маленькую модель Зою Кукушкину «умственно отсталой», которая является воспитанницей детского дома.
iReactor 05:47
Культура
Стефани Майер выпустит новую книгу – продолжение «Сумеречной» саги
Майер раскрыла интригу со счетчиком на своём сайте и действительно сообщила СМИ о том, что новая книга серии «Сумерки» скоро будет завершена.
Южный Федеральный 05 мая в 11:08
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
Киберспорт
Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Cyber.sports.ru 11:33
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Экономика
Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума
Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02