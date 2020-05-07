В апреле годовая инфляция в России ускорилась и составила 3,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В марте потребительские цены в стране выросли на 2,5% в годовом выражении.

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

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