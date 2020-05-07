Экономика

ПРАЙМПРАЙМГодовая инфляция в России в апреле ускорилась до 3,1%

Как отмечает статистическое ведомство, в 34 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более.
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Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Коммерсантъвчера в 14:46

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

РБКвчера в 14:06

Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%

Финмаркетвчера в 13:36

Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%

Российская газетавчера в 13:58

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Говорит Москвавчера в 13:13

В апреле рост цен ускорился

Ведомостивчера в 13:10

Инфляция в России в апреле составила 0,8%

ТАССвчера в 13:07
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Microsoft показала новые игры, оптимизированные под Xbox Series X

Faktom вчера в 14:53
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Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:44
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УГМК начнет сносить недострой на Октябрьской площади в Екатеринбурге

После демонтажа зданий УГМК начнет строительство на этой земле многофункционального комплекса общей площадью 30,2 тыс. квадратных метра по проекту, разработанному архитектурным бюро Информ Тимура Абдулаева.
Znak.com 01:01
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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
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В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
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Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой КНР над коронавирусом

«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19», - говорится в сообщении ЦТАК.
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Российская газета вчера в 23:00
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

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Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости вчера в 14:31
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
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Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
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Экономика

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ вчера в 02:26
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Общество

Пособие на детей с 3 до 7 лет начнут платить раньше. Рассказываем, как его оформить

Пособия для родителей детей с трех до семи лет Владимир Путин анонсировал еще в январе, во время обращения к федеральному собранию.
НГС24 вчера в 21:00
Экономика

РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК.
Коммерсантъ 00:57
Общество

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Общество

Российские дипломаты украсили здание в Нью-Йорке цифрами 75

Здание жилого комплекса постпредства России при ООН в Нью-Йорке в преддверии Дня Победы украсили огромными цифрами 75.
Известия вчера в 23:54
Общество

67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области

Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ вчера в 07:45
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Общество

Международные авиарейсы из РФ возобновят в лучшем случае к сентябрю

Что касается внутренних перелетов, то в позитивном варианте они должны начать «оживать» уже летом, по пессимистичному сценарию летать по стране можно будет начать в сентябре.
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Гаджеты

Самыми продаваемыми смартфонами в мире стали iPhone 11 и Redmi Note 8

По итогам четвертого квартала 2019 года Redmi Note 8 стал самым продаваемым в мире смартфоном на базе Android.
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
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Здоровье

России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса

Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
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Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big

Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.
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Хоккей

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Общество

В Калужской области продлили режим самоизоляции до конца мая

Сегодня на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области глава региона Владислава Шапши принял решение продлить как режим повышенной готовности, так и строгий масочный режим до 31 мая.
ТРК Ника 00:38
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости 06 мая в 09:36
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