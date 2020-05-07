Экономика

ПРАЙМПРАЙМГодовая инфляция в России в апреле ускорилась до 3,1%

Как отмечает статистическое ведомство, в 34 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более.
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Годовая инфляция в России ускорилась до 3,1%

Коммерсантъ14:46

Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%

Финмаркет13:36

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

РБК14:06

Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8%

Российская газета13:58

В апреле рост цен ускорился

Ведомости13:10

Инфляция в России в апреле составила 0,8%

ТАСС13:07

Росстат рассказал об инфляции в России

Lenta.ru14:34
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Политика

Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Газета.Ru 17:45
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Microsoft запустила лавину мощных игровых трейлеров для нового Xbox

Российская газета 12:59
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Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
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Общество

В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»

Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва вчера в 11:57
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Общество

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:52
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
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Энергетика

В Китае нашли крупное месторождение газа

В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости 09:52
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Фигурное катание

Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Плющенко откажется от выступлений и будет тренировать Трусову 24 на 7. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы сделать из Трусовой чемпионку.
ГЛАС.RU 06:25
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
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Происшествия

Еще трое больных коронавирусом появились на Сахалине

Коронавирус на Сахалине обнаружили еще у троих человек — женщины и двоих мужчин, которые прибыли на остров 29, 30 апреля и 2 мая.
EastRussia 20:11
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Здоровье

В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники

RT на русском 06:19
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Происшествия

ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите

В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
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Путешествия

В Турции отели введут ограничения для туристов

ToDay News Ufa вчера в 14:27
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Общество

Собянин: Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений

Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.
Росбалт 06:19
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Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

CyberSport.ru вчера в 11:34
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
1K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
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Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
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Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
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Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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Опубликованы фотографии служащего в армии Сон Хын-Мина

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин проходит службу в армии.
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Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
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