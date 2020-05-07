Как отмечает статистическое ведомство, в 34 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более.

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Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 2

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