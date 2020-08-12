Экономика

ПРАЙМПРАЙМГодовая инфляция в США в июле ускорилась до 1%, выше прогноза

2 фото
Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в июле в годовом исчислении составила 1,6%, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1,1%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В США подскочил уровень инфляции

Аргументы недели13:09

Годовая инфляция в годовом выражении в США в июле ускорилась до 1%

Финмаркет09:17

Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 1%, выше прогноза

ПРАЙМ08:38

На Украине рассказали, как будут бороться с низкой инфляцией

REGNUM06:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7379 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Происшествия

В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков

Профиль 04:32
2K
Происшествия

Стала известна судьба умершего после задержания белоруса

Умерший после задержания в Гомеле 25-летний молодой человек не участвовал в протестах, он ехал к своей девушке через центр города, когда его остановили.
Lenta.ru 13:22
Футбол

Главврач «Спартака» Бутовский перешел в «Рубин»

Главврач московского "Спартака" Михаил Бутовский перешел в казанский "Рубин", передает пресс-служба клуба из Татарстана в Twitter.
Газета.Ru 13:13
Авто

Американцы выпустят гиперкар на водороде

Американский стартап Hyperion планирует наладить выпуск гиперкара, работающего на водороде, в 2022 году.
Quto.ru 11:29
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 13:11
183
Общество

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
1,5K
Политика

Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса

Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии.
Известия 11:00
1,6K
Общество

Парень воссоздал фотографию 73-летней давности и удивил одной деталью

Фото: Dauntless1 / Reddit Пользователь американской соцсети с ником Dauntless1 опубликовал две фотографии, которые поразили фолловеров.
Территория новостей 07:07
8
Общество

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
1K
Происшествия

Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

РБК 13:21
138
Политика

МИД Украины подтвердил задержание двух украинских волонтеров в Минске

Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух украинских волонтеров Констанина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске, посольство Украины в Белоруссии устанавливает место и условия содержания граждан, сообщила в среду пресс-служба украинского МИД.
РИА Новости 12:52
Происшествия

На Кубани спасли унесенную ветром в море девочку

Газета.Ru 12:44
12
Экономика

ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

Банк России планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки.
РБК 12:28
5
Политика

Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»

Три десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время.
Lenta.ru 13:15
20
Экономика

В ПФР рассказали о прибавках к пенсии при достижении 80 лет

Накануне в ПФР напомнили, что при достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Ведомости 12:59
215
Происшествия

Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт

Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
790
Фигурное катание

Фигуристка Валиева может быть допущена к взрослым контрольным прокатам

Российская фигуристка Камила Валиева может быть допущена к контрольным прокатам вместе с основной сборной России.
ТАСС Спорт 13:06
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе футболиста Матюиди

RT на русском 11:42
Политика

Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко

Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии.
Lenta.ru 13:17
5
Авто

Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Изначально за автомобиль Сильвестр Сталлоне просил 409 000 долларов, но теперь внедорожник оценивают в 350 тыс. долларов.
Tvoe-avto.com 02:13
32
Здоровье

Здравоохранение Саратовской области испытывает острый дефицит кадров

Главной причиной неукомплектованности кадров министр назвал большие зарплаты врачей в Москве, куда и уехали региональные медики.
REGNUM 01:44
20
Здоровье

Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон

Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Политика

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБК 10:51
283
Авто

Volkswagen прекратит устанавливать на Touareg дизельный двигатель V8

REGNUM 02:56
7
Экономика

«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»

На этой неделе Потанин назвал действующее до конца 2022 года акционерное соглашение "Норникеля" рудиментом, благодаря которому "РусАл" давит на "Норникель" ради извлечения дивидендов, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании.
Интерфакс 04:11
6
Политика

В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
350
Политика

Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии

Президент Сирии Башар Асад почувствовал легкое недомогание из-за приступа гипотонии во время начала своего выступления перед депутатами нового состава Народного совета (парламента) арабской республики.
ТАСС 13:20
16
Космос

Радиореликты обнаружены в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627

AstroNews.ru 10:42
Авто

Компания Audi представила «заряженные» Audi S3 Sedan и S3 Sportback

В настоящее время марка представляет новое поколение моделей S3 Sportback и S3 Sedan.
32CARS.ru вчера в 11:27
6
Шоу-бизнес

Россияне заступились за Соседова перед оскорбившим его Пригожиным

Соседов заявил об отсутствии страха перед Пригожиным и указал на низкий уровень культуры продюсера, опустившегося до оскорблений.
Экономика сегодня 06:15
50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное