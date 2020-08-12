Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в июле в годовом исчислении составила 1,6%, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1,1%.

Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 1%, выше прогноза

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