Экономика
ПРАЙМГодовая инфляция в США в июле ускорилась до 1%, выше прогноза
Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в июле в годовом исчислении составила 1,6%, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1,1%.
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Происшествия
Стала известна судьба умершего после задержания белоруса
Умерший после задержания в Гомеле 25-летний молодой человек не участвовал в протестах, он ехал к своей девушке через центр города, когда его остановили.
Lenta.ru 13:22
Футбол
Главврач «Спартака» Бутовский перешел в «Рубин»
Главврач московского "Спартака" Михаил Бутовский перешел в казанский "Рубин", передает пресс-служба клуба из Татарстана в Twitter.
Газета.Ru 13:13
Авто
Американцы выпустят гиперкар на водороде
Американский стартап Hyperion планирует наладить выпуск гиперкара, работающего на водороде, в 2022 году.
Quto.ru 11:29
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 13:11
Общество
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Дирижер Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им Ордена Франсиска Скорины.
РИА Новости 09:36
Политика
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии.
Известия 11:00
Общество
Парень воссоздал фотографию 73-летней давности и удивил одной деталью
Фото: Dauntless1 / Reddit Пользователь американской соцсети с ником Dauntless1 опубликовал две фотографии, которые поразили фолловеров.
Территория новостей 07:07
Общество
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии.
РБК 09:45
Политика
МИД Украины подтвердил задержание двух украинских волонтеров в Минске
Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух украинских волонтеров Констанина Реуцкого и Евгения Васильева в Минске, посольство Украины в Белоруссии устанавливает место и условия содержания граждан, сообщила в среду пресс-служба украинского МИД.
РИА Новости 12:52
Происшествия
На Кубани спасли унесенную ветром в море девочку
Газета.Ru 12:44
Экономика
ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года
Банк России планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки.
РБК 12:28
Политика
Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»
Три десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время.
Lenta.ru 13:15
Экономика
В ПФР рассказали о прибавках к пенсии при достижении 80 лет
Накануне в ПФР напомнили, что при достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Ведомости 12:59
Происшествия
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Врачи подтвердили инсульт у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 07:52
Фигурное катание
Фигуристка Валиева может быть допущена к взрослым контрольным прокатам
Российская фигуристка Камила Валиева может быть допущена к контрольным прокатам вместе с основной сборной России.
ТАСС Спорт 13:06
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе футболиста Матюиди
RT на русском 11:42
Политика
Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко
Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии.
Lenta.ru 13:17
Авто
Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов
Изначально за автомобиль Сильвестр Сталлоне просил 409 000 долларов, но теперь внедорожник оценивают в 350 тыс. долларов.
Tvoe-avto.com 02:13
Здоровье
Здравоохранение Саратовской области испытывает острый дефицит кадров
Главной причиной неукомплектованности кадров министр назвал большие зарплаты врачей в Москве, куда и уехали региональные медики.
REGNUM 01:44
Здоровье
Минздрав Украины предложил изменить методику определения карантинных зон
Киев, 12 августа 2020, 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложило правительству страны внести изменения в методику разделения регионов на карантинные зоны.
REGNUM 04:06
Политика
МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе
В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБК 10:51
Экономика
«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»
На этой неделе Потанин назвал действующее до конца 2022 года акционерное соглашение "Норникеля" рудиментом, благодаря которому "РусАл" давит на "Норникель" ради извлечения дивидендов, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании.
Интерфакс 04:11
Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
Политика
Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии
Президент Сирии Башар Асад почувствовал легкое недомогание из-за приступа гипотонии во время начала своего выступления перед депутатами нового состава Народного совета (парламента) арабской республики.
ТАСС 13:20
Космос
Радиореликты обнаружены в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627
AstroNews.ru 10:42
Авто
Компания Audi представила «заряженные» Audi S3 Sedan и S3 Sportback
В настоящее время марка представляет новое поколение моделей S3 Sportback и S3 Sedan.
32CARS.ru вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Россияне заступились за Соседова перед оскорбившим его Пригожиным
Соседов заявил об отсутствии страха перед Пригожиным и указал на низкий уровень культуры продюсера, опустившегося до оскорблений.
Экономика сегодня 06:15