Экономика
РБКГодовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США
В США рост цен составил 2,5% в годовом выражении в январе и 2,3% в декабре. Минимум инфляции был зафиксирован в России в начале 2018 года — 2,2%. Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция за 11 месяцев в России превышала показатель США.
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Политика
Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Политика
Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника
Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.
Политика
Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины
Экс-президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что сербская автономия "встала на путь выхода из состава Боснии, и этот путь необратим".
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Происшествия
Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Шоу-бизнес
Борис Грачевский назвал размер своей пенсии
Политика
Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Общество
Алена Водонаева приехала в полицию из-за поста о демографии и абортах
Телеведущая Алена Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своего поста в Instagram об абортах и демографии, сообщает «РИА Новости».
Финансы
Незаконное обналичивание в России в 2019 году снизилось вдвое
Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Авто
Fisker случайно показал электрический пикап Alaska
Недавно в Twitter, Хенрик Фискер поделился изображением, демонстрирующим заднюю часть пикапа Fisker, получившего название Alaska, но вскоре твит был удален.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Авто
Электрокар Ford Mustang Mach-E первым появится в Европе
Новый электрокар Ford Mustang Mach-E начнет завоевание глобального рынка с Европы, куда он первым делом отправится.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Игры
EA вернула Need for Speed в руки Criterion Games
Хоккей
Елесин дебютировал за «Калгари»
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 5:3. В составе гостей дебютировал российский защитник Александр Елесин.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Экономика
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов
Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.