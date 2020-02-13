Экономика

РБКРБКГодовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

В США рост цен составил 2,5% в годовом выражении в январе и 2,3% в декабре. Минимум инфляции был зафиксирован в России в начале 2018 года — 2,2%. Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция за 11 месяцев в России превышала показатель США.
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Годовая инфляция в России в январе оказалась ниже, чем в США

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«Разрыв сужается»: Россия превзошла США по показателю годовой инфляции за январь 2020

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Годовая инфляция в РФ в январе оказалась ниже, чем в США

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Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

Мой Брянск12:14
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