В США рост цен составил 2,5% в годовом выражении в январе и 2,3% в декабре. Минимум инфляции был зафиксирован в России в начале 2018 года — 2,2%. Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция за 11 месяцев в России превышала показатель США.

Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

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