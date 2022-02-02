Finam.RuГодовая инфляция в еврозоне достигла в январе 5,1%Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.РИА НовостиАналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%. Показатель стал рекордным за историю наблюдений Евростата.ПРАЙМСтоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции выросла на 3,6% после повышения на 3,2% месяцем ранее.ФинмаркетУслуги подорожали на 2,4% как и месяцем ранее.ФинмаркетЧитать далееСвернутьФАНФАНГазета.RuRT на русскомПодробнее о событииEurostat: годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5,1%Газета.Ru06:27Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 5,1%RT на русском06:13Инфляция в еврозоне в январе побила исторический рекордГоворит Москва05:55Годовая инфляция в еврозоне достигла в январе 5,1%Finam.Ru05:43Евростат: годовая инфляция в еврозоне в январе ускорилась до рекордных 5,1%РИА Новости05:41Инфляция в еврозоне в январе ускорилась до 5,1%Финмаркет05:09Евростат: годовая инфляция в еврозоне в январе ускорится до рекордных 5,1%ПРАЙМ05:04Показать ещёПоделиться