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Годовая инфляция в еврозоне достигла в январе 5,1%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
РИА Новости
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%. Показатель стал рекордным за историю наблюдений Евростата.
ПРАЙМ
Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции выросла на 3,6% после повышения на 3,2% месяцем ранее.
Финмаркет
Услуги подорожали на 2,4% как и месяцем ранее.
Финмаркет

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Eurostat: годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5,1%
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