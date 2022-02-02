Семейство Кеннеди считается одним из популярнейших в Соединенных Штатах, и многие до сих пор с теплотой вспоминают самых ярких его представителей: бывшую Первую леди Жаклин Кеннеди, ставшую иконой целой эпохи, и ее супруга, Джона Фицджеральда Кеннеди, внезапная и трагическая смерть которого потрясла всю страну.
Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США за прошлый год совершили операции с акциями американских и иностранных компаний на сумму $355 млн, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет Capitol Trades.