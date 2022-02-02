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Годовая инфляция в конце января ускорилась до 8,82%

На 28 января годовая инфляция в России ускорилась до 8,82% против 8,64% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.
Ведомости
«За неделю инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделю ранее. В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82% в годовом выражении», — сказано в обзоре.
РБК
Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия составил 3,6% (3,2% в декабре), услуги подорожали на 2,4%, а несырьевые промышленные товары стали дороже на 2,3% (2,9% в декабре).
Frank Media
Как ранее сообщал Росстат, рост цен к концу прошлого года оценивался в 8,39%, среднегодовая инфляция — в 6,69%.
Forbes

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