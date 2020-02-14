Экономика
Красная веснаГодовая выручка «Яндекса» выросла на 39%
Консолидированная выручка компании «Яндекс» за 2019 год выросла на 39% до 175,4 млрд рублей, заявили в интернет-компании 14 февраля, сообщает официальный сайт организации.
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Биатлон
Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете
Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Армия и оружие
Снайпер ВСУ ранил мирного жителя на окраине Донецка
Общество
Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса
Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
Шоу-бизнес
Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»
Наука
К ложным воспоминаниям приводит употребление каннабиса и ТГК
Из результатов тестов следует, что тетрагидроканнабинол (ТГК), которой является основным веществом в каннабисе, повышает восприимчивость субъектов к формированию ложных воспоминаний на основе ложной информации, предоставленной им в процессе тестирования памяти.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Киберспорт
Metro Exodus можно купить в Steam со скидкой 40%
Сразу после выхода на площадке игра получила скидку 40% — сейчас по акции ее можно приобрести за ₽959 вместо ₽1 599.
Политика
Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
Футбол
Маурисио назвал Карреру предателем
Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Политика
Иран не может расшифровать самописцы «Боинга»
Общество
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Зеленский призвал США активнее помогать урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на более активное привлечение США к решению ситуации в Донбассе.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Экономика
Аналитики предсказали рост долгов регионов в 2020 году
Пока, по расчетам аналитиков АКРА, планируемый регионами рост долга составит в 2020 году примерно 220 млрд руб.
Здоровье
Ученые ставят под сомнение полезность целебных трав
Изучение свойств трав, используемых в народной медицине, должно быть продолжено, считают ученые, 15 февраля сообщает РИА Новости.
Кино
Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
Автоспорт
Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд
Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, не сомневается в том, что первый год в истории команды AlphaTauri станет не менее успешным, чем два предыдущих сезона сотрудничества японских мотористов с Toro Rosso.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Общество
В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР
В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Армия и оружие
Российскому послу угрожают в Турции
Послу России в Турции Алексею Ерхову начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами
Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами.
Футбол
Гвардиола задумался над уходом из «Манчестер Сити»
Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассмотрит вариант с уходом из английского клуба по окончании нынешнего сезона.