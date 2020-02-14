Экономика

Красная веснаКрасная веснаГодовая выручка «Яндекса» выросла на 39%

Консолидированная выручка компании «Яндекс» за 2019 год выросла на 39% до 175,4 млрд рублей, заявили в интернет-компании 14 февраля, сообщает официальный сайт организации.
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

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По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
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Снайпер ВСУ ранил мирного жителя на окраине Донецка

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Из результатов тестов следует, что тетрагидроканнабинол (ТГК), которой является основным веществом в каннабисе, повышает восприимчивость субъектов к формированию ложных воспоминаний на основе ложной информации, предоставленной им в процессе тестирования памяти.
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Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
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Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе

Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
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Зеленский призвал США активнее помогать урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на более активное привлечение США к решению ситуации в Донбассе.
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Ученые ставят под сомнение полезность целебных трав

Изучение свойств трав, используемых в народной медицине, должно быть продолжено, считают ученые, 15 февраля сообщает РИА Новости.
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Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

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Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд

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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
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Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

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Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами

Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами.
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Гвардиола задумался над уходом из «Манчестер Сити»

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