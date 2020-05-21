Экономика
Эксперт Северо-ЗападГодовой лимит заявок на сельскую ипотеку Сбербанк принял за 8 часов
В Сбербанке за восемь часов с момента запуска сельской ипотеки под 3% приняли заявок на 3 миллиарда рублей. Это годовой лимит субсидий, установленный для программы Минсельхозом, рассказали в банке.
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Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Политика
Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают американские СМИ.
Интерфакс 13:07
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
Путин поддержит Кондратьева на выборах главы Кубани
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в случае его участия в выборах главы региона, которые запланированы на сентябрь 2020 года.
Деловая газета. Юг 11:38
Футбол
Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД
Члены объединения болельщиков московского «Локомотива» United South рассказали о проведении акции в поддержку главного тренера клуба Юрия Семина.
РБК 14:40
Политика
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Известия 12:42
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Авто
Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу
Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Общество
Опубликовано расписание ЕГЭ по всем предметам
Определены даты ЕГЭ по всем предметам. Сроки проведения экзамена для выпускников 21 мая сообщили в Рособрнадзоре.
Фонтанка.Ру 10:52
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус вчера в 08:10
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
МонаВиста 13:07
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости 11:55
Общество
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения.
Lenta.ru 14:26
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК 11:40
Общество
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая
Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Российская газета 14:33
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитательной работе в образовании
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу поправки в закон об укреплении воспитательной составляющей системы образования в стране.
Вечерняя Москва 13:56
Политика
Евросоюз задумал нарушить принципы ради Крыма
Евросоюз может нарушить собственные принципы ради Крыма, который считает аннексированной территорией: страны объединения задумали принять участие в видеоконференции по ситуации в регионе, которую организовывает Москва.
Lenta.ru 13:29
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
В Бурятии недовольные условиями размещения пациенты в обсерваторе напали на персонал и гоняли медсестер по лесу.
Газета.Ru вчера в 10:23
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 вчера в 13:10
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38