В Сбербанке за восемь часов с момента запуска сельской ипотеки под 3% приняли заявок на 3 миллиарда рублей. Это годовой лимит субсидий, установленный для программы Минсельхозом, рассказали в банке.

Годовой лимит заявок на сельскую ипотеку Сбербанк принял за 8 часов

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