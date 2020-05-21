Экономика
Эксперт Северо-ЗападГодовой лимит заявок на сельскую ипотеку Сбербанк принял за 8 часов
В Сбербанке за восемь часов с момента запуска сельской ипотеки под 3% приняли заявок на 3 миллиарда рублей. Это годовой лимит субсидий, установленный для программы Минсельхозом, рассказали в банке.
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Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве
В условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Москве можно продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.
Интерфакс 12:36
Кино
Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов
Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru 04:25
Футбол
Гончаренко критично высказался об увольнении Семина
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход Юрия Семина из московского "Локомотива".
Газета.Ru 16:05
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Политика
Путин сообщил об отложенном военном призыве для выпускников школ
Призыв в армию для выпускников школ этого года будет отложен из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.
РБК 08:03
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Игры
Тираж GTA V превысил 130 миллионов копий без учета раздачи в EGS
Take-Two продала больше 130 млн копий Grand Theft Auto V, при этом показатели раздачи игры в магазине Epic Games Store при подсчетах не учитывались.
CyberSport.ru 00:28
Общество
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Известия 09:27
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Кино
Sony снимет фильм Marvel с неизвестной героиней
Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.
iReactor 04:14
Происшествия
В Москве задержали замначальника инспекции ФНС № 20
Следователи задержали замначальника столичной инспекции ФНС № 20 и троих его подчиненных за хищение более 1 млн рублей.
ТАСС 11:08
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена
Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
SM News вчера в 08:48
Киберспорт
Valve представила геймплейный ролик беты Artifact 2.0
Игромания.ру 03:33
Киберспорт
Battle Pass выйдет на следующей неделе
Подтвержденный аккаунт сотрудника Valve под ником cameron_dev сообщил, что Battle Pass 2020 выйдет в «начале следующей недели».
Dota2.ru 15:32
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
Происшествия
ФСИН обвинила французский канал в «дестабилизации обстановки» в России после сюжета об ангарской колонии
Управление ФСИН по Иркутской области обвинило государственный телеканал France 24 в «дестабилизации обстановки» в России после выпуска о бунте в исправительной колонии №15 в Ангарске.
Медиазона 15:24
Здоровье
За сутки на Кубани выявили 91 заболевшего коронавирусом
По городам и районам края статистика за сутки такова: 37 человек заразились в Краснодаре. По 7 – в Мостовском и Кавказском районах.
Туапсинские вести вчера в 04:13
Кино
Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера
Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев.
МИР 24 вчера в 22:08
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
Биатлон
Личный тренер Логинова Касперович возглавил сборную Болгарии
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, стал новым главным тренером мужской сборной Болгарии по биатлону.
Советский спорт 06:08
Политика
МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу
Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами.
ТВ Центр 15:30