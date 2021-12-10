Показатель достиг максимального значения с июля 1982 года и остается выше целевого значения Федрезерва (2%) на фоне глобального скачка цен на сырье, растущего спроса, подъема зарплат, перебоев с поставками и эффекта низкой базы прошлого года.
Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и раскрывают данные, позволяющие вывести с их счетов деньги, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
В Минздраве Китая заявили, что вакцинацию от коронавируса прошли свыше 1,162 млрд жителей страны, что составляет более 82,5%. Об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю над заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю.