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Годовой рост потребительских цен в США стал самым значительным с 1982 года

Показатель достиг максимального значения с июля 1982 года и остается выше целевого значения Федрезерва (2%) на фоне глобального скачка цен на сырье, растущего спроса, подъема зарплат, перебоев с поставками и эффекта низкой базы прошлого года.
Финмаркет
Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% месяцем ранее и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Финмаркет
Последнее в этом году заседание ФРС состоится на следующей неделе.
Финмаркет
Со своей стороны Клаудия Сэм, бывший экономист Федеральной резервной системы, заявила, что причиной подобного роста не являются государственные расходы.
Российская газета

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