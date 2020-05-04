Общество
Вечерняя МоскваГодовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. С 18 мая занятия продолжатся дистанционно, но участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проводиться как онлайн-консультации без домашнего задания и выставления оценок.
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Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02
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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02
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