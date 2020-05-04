Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГодовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. С 18 мая занятия продолжатся дистанционно, но участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проводиться как онлайн-консультации без домашнего задания и выставления оценок.
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с чего всё началось

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02

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Московские учителя выставят итоговые оценки школьникам 15-го мая

Эхо Москвы14:30

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Известия06:08

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Вечерняя Москва05:15

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

ТАСС05:06

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Москва 2406:15

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Московский Комсомолец03:03
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Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

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Российская газета 10:46
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество

В России выросло число жалоб на домашнее насилие

Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
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Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
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Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail

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Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
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СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

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Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей

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Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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