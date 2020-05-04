Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГодовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. С 18 мая занятия продолжатся дистанционно, но участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проводиться как онлайн-консультации без домашнего задания и выставления оценок.
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с чего всё началось

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02

Подробнее о событии

Московские учителя выставят итоговые оценки школьникам 15-го мая

Эхо Москвы14:30

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

ТАСС05:06

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Известия06:08

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за год 15 мая

РИАМО05:27

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Вечерняя Москва05:15

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Москва 2406:15

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:57, Ашберн
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Кино

Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Общество

В ЕС за 3 часа собрали 7,4 млрд евро на борьбу с коронавирусом

В ходе международного донорского онлайн-форума «Глобальный ответ на коронавирус», организованного Еврокомиссией, за три часа было собрано 7,4 млрд евро, которые направят на общемировую борьбу с COVID-19.
НТВ 12:48
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Политика

ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса

Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
REGNUM 16:40
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Игры

The Last of Us 2 ушла на золото

Cyber.sports.ru 13:45
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Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Власти Венесуэлы объявили, что сорвали нападение наемников на скоростных катерах, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 19:19
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
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Здоровье

Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

РИА Новости 10:33
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
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Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
3,8K
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться в июне, заявил в интервью «Парламентской газете» главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
1K
Общество

Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год

Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
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Происшествия

Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым

Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Здоровье

Женщина родила аномально редкую идентичную тройню

Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню.
Lenta.ru 09:32
Наука

Женщинам дышится тяжелее, чем мужчинам

Наука и жизнь 02 мая в 01:05
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Политика

Посольство РФ: британский депутат дезинформирует о гибели российских врачей

Дезинформацию о гибели боровшихся с коронавирусом российских врачей распространяет британский депутат Том Тугендхат, заявили в посольстве РФ в Великобритании 4 мая, сообщает российское дипломатическое ведомство.
ИА Красная Весна 14:54
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
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Общество

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
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Хоккей

Новым главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин

Pchela.News 11:54
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru вчера в 14:15
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Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
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Происшествия

В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане

Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС 14:19
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Общество

Эрдоган сообщил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ослаблении в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Аргументы и Факты 14:00
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