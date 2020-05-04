Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.

с чего всё началось

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. С 18 мая занятия продолжатся дистанционно, но участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проводиться как онлайн-консультации без домашнего задания и выставления оценок.

Происшествия В Воронежской области умер мужчина с коронавирусом Гражданин Азербайджана стал третьим иностранцем с подтвержденной коронавирусной инфекцией, скончавшимся в Воронежской области, всего число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 11, сообщает правительство региона. 3

Спорт Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.

Энергетика Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. 10

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 126

Здоровье Названы самые ранние симптомы коронавируса Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня. 350

Здоровье Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.

Футбол В ФНЛ не станут организовывать мини-турнир за выход в РПЛ Как сообщает «Чемпионат», причина отказа в организации мини-турнира для сильнейших клубов второго по силе эшелона российского футбола – отсутствие у ФНЛ полномочий по организации новых соревнований.

Авто Украинский авторынок в апреле обвалился почти вдвое, продажи сохранили иностранные марки Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что автомобилисты стали меньше регистрировать новые авто, три иностранные марки - Renault, Toyota и KIA остаются лидерами рынка, причем уже третий месяц назад. в сравнении с апрелем прошедшего года результаты компании Toyota сократились на 30% - до 771 единицы, а KIA за указанный период зарегистирировали только 259 раз, что меньше на 60%.

Армия и оружие Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 130

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Политика Саакашвили сравнил Украину с ребенком в песочнице Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее планировали назначить вице-премьером Украины по реформам, комментируя экономическую ситуацию на Украине, сравнил страну с ребенком, играющим в песочнице, пока вокруг бушует пламя.

Футбол Сын Плющенко и Рудковской ответил на нападки Андрея Аршавина Сын Плющенко в ответ записал обращение к Аршавину, в котором поинтересовался, почему Андрей Сергеевич "говорит про него гадости".

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 24

Здоровье Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области 1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде. 33

Политика Трамп внес в сенат кандидатуру посла в Белоруссии Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.

Общество Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 293