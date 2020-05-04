Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.

с чего всё началось

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. С 18 мая занятия продолжатся дистанционно, но участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проводиться как онлайн-консультации без домашнего задания и выставления оценок.

Политика Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.

Здоровье Названы ранние симптомы коронавируса О ранних симптомах коронавируса в интервью «Звезде» рассказал врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев. 352

Происшествия Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов 4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.

Здоровье Врачи в Подмосковье заметили связь между курением и COVID-19 Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме. 24

Космос Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды. 2

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,5K

Армия и оружие Академик РАН предупредил о возрастании угрозы ядерной войны Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".

Общество Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .

Автоспорт Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1 Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, что стоит изменить в современной Формуле-1.

Общество Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. 71

Киберспорт Valve рассказала о переработанной фазе покупок в Artifact Разработчики Artifact рассказали о переработанной фазе покупок, выделили плюсы и минусы предыдущей версии и продемонстрировали несколько новых предметов.

Энергетика Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. 16

Культура Московская консерватория проведет онлайн-фестиваль ко Дню Победы С 5 мая Московская консерватория организует серию онлайн-трансляций к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес Данила Козловский в честь дня рождения опубликовал фото с дочерью 3 мая Данила Козловский отпраздновал юбилей. В честь 35-летия актер сделал маленький подарок подписчикам в Instagram.

Экономика Казначейство США займет рекордную сумму во втором квартале Сообщается, что для поддержки экономики казначейство США планирует занять рекордные $3 трлн во втором квартале 2020 года.

Здоровье Когда в Свердловской области откроют детсады и отключат отопление? Отвечает Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в своём Instagram отвечать на вопросы, которые возникают у людей в связи с введёнными в регионе ограничениями и с коронавирусом в целом. 2

Происшествия В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара. 1

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,3K