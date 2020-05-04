Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГодовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. С 18 мая занятия продолжатся дистанционно, но участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проводиться как онлайн-консультации без домашнего задания и выставления оценок.
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с чего всё началось

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02

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Московские учителя выставят итоговые оценки школьникам 15-го мая

Эхо Москвы14:30

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:02

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Известия06:08

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за год 15 мая

РИАМО05:27

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Вечерняя Москва05:15

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая

ТАСС05:06

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Москва 2406:15
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