Шоу-бизнес
Bimru.ruГоген Солнцев нашел мистику в смертельной болезни Анастасии Заворотнюк
Смертельную болезнь актрисы обсуждают и ее коллеги по шоу-бизнесу. Шоумен Гоген Солнцев тоже прокомментировал заболевание Анастасии посредством своего Instagram. Герой популярных ток-шоу считает, что Заворотнюк настигло проклятие сериала «Моя прекрасная няня».
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
В Москве у станции метро неизвестный расстрелял двух человек
У станции метро "Тимирязевская" неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате ранения получили два человека.
Московский Комсомолец 03:51
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Происшествия
Три автобуса столкнулись на западе Москвы
Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).
Газета.Ru 09:04
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило правила выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети, говорится в материалах на сайте Минфина.
РИА Новости 10:51
Футбол
«Локомотив» вылетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «Байером»
«Локомотив» опубликовал в твиттере фото из аэропорта перед вылетом в Леверкузен на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Бомбардир.ру 11:06
Политика
Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Lenta.ru 11:02
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Киберспорт
В ближайшее время RAMZEs может перейти в Evil Geniuses
CyberSport.ru 06:48
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Футбол
Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.
Metaratings 06:16
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Здоровье
Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку
В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
Ридус вчера в 10:00
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес
Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»
Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Происшествия
В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки
Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета.
РБК 11:04
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе ветклиники о кастрации неверных мужей
Управление ФАС по Санкт-Петербургу выявило нарушения в рекламе ветклиники, которая якобы предлагала по кастрации неверных мужей.
Газета.Ru 11:01
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Футбол
«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Советский спорт вчера в 14:00