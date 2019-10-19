Футбол

Sport24.ruSport24.ruАлонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

«Челси» победил «Ньюкаслом» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Единственный гол в этой встрече забил защитник лондонцев Маркос Алонсо. После победы «Челси» делит второе место в турнирной таблице с «Лестером».
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