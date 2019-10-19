Футбол
Sport24.ruАлонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»
«Челси» победил «Ньюкаслом» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Единственный гол в этой встрече забил защитник лондонцев Маркос Алонсо. После победы «Челси» делит второе место в турнирной таблице с «Лестером».
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«Челси» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года
LiveSport.ru17 октября в 22:44
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Происшествия
Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Общество
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»
Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Вести.Ru 11:15
Политика
Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.
RT на русском 17:50
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии
Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт 16 октября в 19:59
Футбол
«Ювентус» победил «Болонью» благодаря голам Роналду и Пьянича
Sportbox.RU 16:43
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Происшествия
Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Газета.Ru вчера в 16:43
Экономика
Силуанов рассказал, как Россия подготовилась к резкому падению цен на нефть
Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
РИА Новости 20:20
Футбол
«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
LiveSport.ru 16:52
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Российская газета 20:07
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат 15:30
Общество
Россияне потребляют больше рекомендованной нормы яиц
В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц), пишет РБК.
BFM.ru вчера в 02:15
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РБК 07:33
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Общество
Пентагон подтвердил работу над «метаматериалами НЛО» из Розуэлла
Американское издание, получившее копию соглашения, отмечает, что таким образом Пентагон планирует проверить заявления TTSA, которая якобы приобрела метаматериалы инопланетного происхождения, связанные с Розуэллом (Нью-Мексико).
Lenta.ru 17:09
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала, как муж кормит дочь из бутылочки
Известная певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым растит маленькую дочь. Малышке скоро исполнится один годик.
Летидор вчера в 07:00
Финансы
Центробанк 15 октября купил валюту для Минфина на 12,04 млрд рублей
Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей.
Финмаркет 17 октября в 02:48
Политика
Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой
Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.
Взгляд.ру вчера в 09:35
Космос
NASA: астероид диаметром около километра приближается к Земле
Как сообщает Astronomy Now со ссылкой ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA, астероид под названием 162082 (1998 HL1) ближе всего подойдет к Земле 25 октября в 20:21 по московскому времени.
URA.Ru 00:11
Футбол
Слуцкий пошутил над Дзюбой: «Копия лучше, чем оригинал»
ProstoProSport вчера в 18:15
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости вчера в 18:14
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:13
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53