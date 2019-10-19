Футбол
Советский спортГол Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»
Ньюкасл, имея в активе восемь очков, опустился на 18 место. В следующем туре Челси в гостях сыграет Бернли, а Ньюкасл дома встретится с Вулверхэмптоном.
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Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Naked Science 06:15
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
Под Красноярском взяли штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции штурмовали дом, в результате чего удалось задержать криминального авторитета.
Газета.Ru 13:37
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде
«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании.
Soccer.ru 08:54
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом
"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Армия и оружие
Каратели активно самоуничтожаются и превращаются в «зомби»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Rusvesna.su вчера в 23:19
Космос
Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной
В 2000 году ученые пытались узнать возраст звезды, используя наблюдения с помощью спутника Hipparcos Европейского космического агентства (ЕКА).
OAnews 10:21
Гаджеты
Приморцы активно покупают iPhone 11
Каждый двенадцатый смартфон, проданный в сентябре, оказался модели iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, сообщает РИА VladNews.Среди городов-поклонников Apple уверенно лидирует Владивосток – практически каждый второй iPhone 2019 года куплен в столице Дальнего Востока.
Владивосток-Новости 16 октября в 19:56
Происшествия
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
РИА Новости 17:45
Армия и оружие
Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии
Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Взгляд.ру 09:59
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
Кубанские новости вчера в 08:33
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Происшествия
Пятеро детей погибли в страшном пожаре в Ростове
Пятеро погибших — дети, сообщается на портале органов государственной власти Ярославской области.
БИЗНЕС Online 04:25
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ 16 октября в 22:42
Космос
Россия на лунных станциях отработает технологии для роботов-помощников
Наработки, которые будут протестированы во время полетов российский автоматических станций на Луну, будут использованы для создания роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны, следует из тезисов доклада, который специалисты ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") покажут на 70 Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.
РИА Новости 18:37
Политика
Россия предоставит Сербии экспортный кредит
В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.
Московский Комсомолец 12:51
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня 13:49
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38