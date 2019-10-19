Футбол

Советский спортСоветский спортГол Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»

Ньюкасл, имея в активе восемь очков, опустился на 18 место. В следующем туре Челси в гостях сыграет Бернли, а Ньюкасл дома встретится с Вулверхэмптоном.
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«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

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Россия предоставит Сербии экспортный кредит

В Белграде прошла торжественная церемония подписания соглашения о предоставлении Россией Сербии экспортного кредита.
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«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
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