Футбол
Спорт-ЭкспрессГол Ананидзе помог Грузии сыграть вничью с Кореей
Сборная Грузии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Кореи — 2:2. Встреча прошла в Стамбуле (Турция). Счет на 40-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе.
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Общество
Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру
Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.
РБК 07:45
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
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Происшествия
На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Политика
О чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ
Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.
RT на русском 11:32
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области.
Lenta.ru 13:31
Наука
Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии
Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 14:11
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
Телеканал 360° 13:58
Политика
Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17
Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
RT на русском 15:07
Гаджеты
Материнская плата ASRock X570 AQUA оснащена водоблоком
Компания ASRock представила необычную материнскую плату для процессоров с сокетом AM4.
Игромания.ру 15:02
Здоровье
Запрет продажи спиртного принесет России наркоманов и алкоголиков
Ямальские власти совершают большую ошибку, обсуждая сокращение времени продажи спиртных напитков.
URA.Ru 12:26
Шоу-бизнес
Собчак повторила обнаженный кадр с книгой Богомолова
Ксения Собчак решила, что поговорка про воду, в которую не входят дважды, к ней не относится. И повторила свой вызывающий поступок с книгой.
Телепрограмма 06:03
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Здоровье
В России началась катастрофа с лекарствами
Российский рынок массово покидают лекарства.
Московский Комсомолец 12:56
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова
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«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:25
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться.
РБК 15:33
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
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Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»
Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
Газета Metro 06:44
Гаджеты
Puma представила смарт-часы на Wear OS
На международной выставке потребительской электроники IFA 2019 в Берлине немецкая компания Puma, в сотрудничестве с американским брендом Fossil Group, представила «умные» часы PUMA Smartwatch.
MobiDevices 09:55
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берега Крыма
Газета.Ru 08:25