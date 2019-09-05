Футбол
Матч ТВГол Ананидзе помог сборной Грузии сыграть вничью с Кореей
Сборная Грузии сыграла вничью с командой Кореи в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:2. Грузинский полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе открыл счет на 40-й минуте встречи.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Свободная Пресса вчера в 12:15
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru 09:47
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Авто
Lexus назвал российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня 13:21
Экономика
Иск «Росгосстраха» на 148,8 млрд рублей из-за бренда отправлен на новое рассмотрение
Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей к "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года называлась "РГС жизнь") об использовании товарного знака "Росгосстраха".
ТАСС 10:43
Экономика
В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Полтора года назад мошенникам поддавались в основном пожилые люди.
Интерфакс 11:07
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли до $530,5 млрд
Международные резервы России на 30 августа 2019 года составили $530,5 млрд, что на $2,8 млрд (на 0,5%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
ТАСС 09:42
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57
Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.
RT на русском 14:07
Кино
Режиссер «Высотки» и «Доктора Кто» снимет новый фильм о Ларе Крофт
Съемками сиквела фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» займется режиссером Бен Уитли. Об этом пишет портал Deadline 4 сентября.
Известия 10:22
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика
Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии
Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 09:21
Экономика
Парфенчиков доложил Медведеву о ситуации в Карелии
Артур Парфенчиков на сегодняшней встрече рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву о достигнутых результатах в разных областях социально-экономической сферы и реализации национальных проектов на территории республики, а также о вопросах, требующих решения в сжатые сроки.
Петрозаводск говорит 13:18
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Хоккей
Панарин пообещал не спаивать российских хоккеистов «Рейнджерс»
Российский форвард Артемий Панарин, подписавший летом семилетний контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", заявил, что он будет пропагандировать употребление спиртных напитков сред новых одноклубников, сообщает "Спорт-Экспресс".
РИА Новости 11:58