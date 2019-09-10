Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руГол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг

Сборная Ирана в матче азиатской квалификации к чемпионату мира 2022 года победила сборную Гонконга со счетом 2:0. Форвард "Зенита" Сердар Азмун забил победный гол на 23-й минуте. Иран занимает второе место в группе С, на счету команды 3 очка.
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