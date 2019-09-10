Футбол
ЧемпионатГол Азмуна помог Ирану обыграть Гонконг в отборе ЧМ-2022
В матче 2-го тура второго этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии сборная Ирана обыграла национальную команду Гонконга со счётом 2:0. Встреча состоялась в Гонконге на стадионе "Со-Кон-По".
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика
«Школу губернаторов» РАНХиГС закончили 10 из 16 новых глав регионов РФ
Из 16 избранных губернаторов специальную программу подготовки высшего кадрового и управленческого резерва прошли 10.
ПолитРоссия 09:16
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Домработница обвинила актера Дмитрия Орлова в изнасиловании
29-летняя уроженка Брянска Лилия Фатехина заявила в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, что во времена, когда была домработницей у звезды "Брата-2" и "Сестер" актера Дмитрия Орлова, он ее избил и изнасиловал.
Московский Комсомолец 08:42
Политика
В Госдуме открывается осенняя сессия
Школы ждут большие изменения Горячее питание для учеников младших классов будет бесплатным, а учителей разгрузят от непомерной бумажной отчётности — соответствующие законопроекты готовятся к внесению в осеннюю сессию Госдумы.
Парламентская газета вчера в 17:01
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика
ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле
ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru 10:48
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Кино
Paramount выпустит ремейк боевика Джона Ву «Без лица»
Боевик Джона Ву «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и стал самым кассовым оригинальным голливудским фильмом режиссера ($245,7 млн мировой кассы) — больше собрала только «Миссия невыполнима 2» ($546,4 млн).
Кinomania 07:59
Театры
Серебренников рассказал о планах «Гоголь-центра» на новый сезон
На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон. Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха.
News.ru 06:26
Футбол
Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне
Sport24.ru 09:17
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Политика
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Армия и оружие
К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок
Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
В Петербурге допустили отмену итогов муниципальных выборов в 4 районах
«Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по ряду избирательных округов, а возможно, и муниципальных образований в целом», — сообщили в избиркоме Петербурга.
РБК 08:46
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти
Российская газета 10:21
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Волейбол
Стал известен состав сборной России по волейболу на чемпионат Европы
Советский спорт 05:33
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25