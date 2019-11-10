РПЛ
RT на русскомГол Азмуна принёс «Зениту» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|24′
Вячеслав Караваев
|46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
|49′
Виктор Альварес
|55′
|63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
|69′
|79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
50
Шамов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
27
Ломовицкий
71
Денисов
70
Костадинов
23
Горбатенко
10
Кангва
11
Ткачев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
91
Сутормин
7
Азмун
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Зениту» принёс гол Сердара Азмуна, забившего на 63-й минуте после передачи Вячеслава Караваева.
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