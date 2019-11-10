Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Зениту» принёс гол Сердара Азмуна, забившего на 63-й минуте после передачи Вячеслава Караваева.

Гол Азмуна принёс «Зениту» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ

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