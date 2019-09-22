Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСевилья — Реал 0:1

Севилья — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
20′
Даниэль Карвахаль
Эвер Банега
26′
Франко Васкес
Оливер Торрес
52′
Жоан Жордан
53′
62′
Серхио Рамос
64′
Карим Бензема
Жоан Жордан
Хавьер Эрнандес
69′
76′
Хамес Родригес
Федерико Вальверде
Даниэл Каррису
Нолито
81′
90′
Эден Азар
Лукас Васкес Иглесиас
Люк де Йонг
90′+1′
В матче 5-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали минимальную победу со счетов 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Карим Бензема, который головой замкнул навес с фланга.
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