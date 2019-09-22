В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра. В качестве его ассистентов выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Сесар Мануэль Новаль Фонт.

Гол Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Севильей»

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