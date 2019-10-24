Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuГол Черышева не помог «Валенсии» обыграть «Лилль»

Лилль — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
Зеки Челик
21′
Луис Араужо
42′
46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
63′
Денис Черышев
65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
71′
82′
Муктар Диакаби
84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
87′
87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
90′+5′
Габриэл Дос Сантос
90′+8′
Испанская "Валенсия" на выезде упустила победу над французским "Лиллем" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.
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