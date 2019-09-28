Футбол
Life.ruГол Черышева помог «Валенсии» победить «Атлетик»
Игрок сборной России Денис Черышев отличился на 27-й минуте встречи с передачи Феррана Торреса. Для россиянина это первый гол в нынешнем сезоне. Теперь "Валенсия" занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»
Sportbox.RUвчера в 10:46
«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»
Спорт-Экспрессвчера в 10:15
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Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».
iReactor вчера в 04:57
Шоу-бизнес
Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Политика
Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами
Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Российская газета вчера в 19:20
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» в Южно-Китайском море
Американский авианосец военно-морских сил Ronald Reagan попал в китайскую "ловушку", когда проплывал в Южно-Китайском море по пути на Филиппины.
Газета.Ru 02:44
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
Коммерсантъ 02:54
Экономика
Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг в 42 раза
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с предложением выделить на развитие экспорта услуг 244,9 млрд рублей до 2024 года.
Интерфакс 02:59
Футбол
В центральном матче 11-го тура «Локомотив» обыграл «Зенит» 1:0
Эхо Москвы вчера в 15:59
Общество
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
РИА Новости 02:39
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
С выступления Венесуэлы на Генассамблее ООН ушли несколько делегаций
Красная весна 27 сентября в 17:47
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Музыка
Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена
Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
Lenta.ru вчера в 18:15
Технологии
Huawei запустит видеосервис в России
Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
Телеканал 360° вчера в 09:40
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Политика
NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Политика
Украина запустит автобусы от границы с Крымом
Министр заверил, что Украина обязательно запустит официальные пассажирские перевозки от границы с Крымом.
Krym.News вчера в 10:20
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Космос
Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год
Известия вчера в 20:28
Футбол
ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ
Нева Спорт вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль
Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.
Discover24 27 сентября в 04:19
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk 27 сентября в 14:12