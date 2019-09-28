Футбол

Life.ruLife.ruГол Черышева помог «Валенсии» победить «Атлетик»

Игрок сборной России Денис Черышев отличился на 27-й минуте встречи с передачи Феррана Торреса. Для россиянина это первый гол в нынешнем сезоне. Теперь "Валенсия" занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»

Sportbox.RUвчера в 10:46

«Атлетик» - «Валенсия» - 0:1: Черышев забивает свой первый гол в сезоне. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 09:59

Черышев впервые в сезоне попал в стартовый состав «Валенсии» в Ла Лиге

Sports.ruвчера в 06:29

«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»

Спорт-Экспрессвчера в 10:15

«Валенсия» похвалила Черышева: «С таким старанием можно добиться всего»

Sport24.ruвчера в 11:09

«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»

Матч ТВвчера в 10:46

«Атлетик» — «Валенися» — 0:1, 28 сентября 2019 года, гол Черышева, видео

Чемпионатвчера в 09:22
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:11, Вашингтон
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
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Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».
iReactor вчера в 04:57
Шоу-бизнес

Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Политика

Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами

Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Российская газета вчера в 19:20
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Авианосец США попал в «ловушку» в Южно-Китайском море

Американский авианосец военно-морских сил Ronald Reagan попал в китайскую "ловушку", когда проплывал в Южно-Китайском море по пути на Филиппины.
Газета.Ru 02:44
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Театры

Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Общество

В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото

В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
Коммерсантъ 02:54
Экономика

Орешкин предложил увеличить финансирование экспорта услуг в 42 раза

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с предложением выделить на развитие экспорта услуг 244,9 млрд рублей до 2024 года.
Интерфакс 02:59
Футбол

В центральном матче 11-го тура «Локомотив» обыграл «Зенит» 1:0

Эхо Москвы вчера в 15:59
Общество

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

РИА Новости 02:39
Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru вчера в 21:46
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Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак

Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика

С выступления Венесуэлы на Генассамблее ООН ушли несколько делегаций

Красная весна 27 сентября в 17:47
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Музыка

Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена

Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
Lenta.ru вчера в 18:15
Технологии

Huawei запустит видеосервис в России

Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
Телеканал 360° вчера в 09:40
Гаджеты

В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Политика

NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Политика

Украина запустит автобусы от границы с Крымом

Министр заверил, что Украина обязательно запустит официальные пассажирские перевозки от границы с Крымом.
Krym.News вчера в 10:20
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
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Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год

Известия вчера в 20:28
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ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче 11-го тура РПЛ

Нева Спорт вчера в 19:20
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Физические упражнения улучшают состояние людей при болезнях сердца

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Оксана Акиньшина показала поклонникам эротический спектакль

Оксаной Акиньшиной, актрисой из РФ, было опубликовано видео на страничке в «Инстаграме», на котором демонстрируется спектакль с элементами эротики.
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Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов

В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk 27 сентября в 14:12
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Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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