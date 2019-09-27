Футбол
Спорт-ЭкспрессГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
«Валенсия» в матче 7-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. Победный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Для легионера сборной России это был первый выход в примере в основном составе клуба. «Валенсия» поднялась на 9-е место в турнирной таблице.
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«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»
Спорт-Экспрессвчера в 10:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:10, Вашингтон
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Автоспорт
Квят остался доволен гонкой Гран-при Сочи
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при России, в которой он занял 12-е место.
ProstoProSport 09:41
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
Коммерсантъ 17:54
Экономика
ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг
Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналога SWIFT— специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 20:00
Общество
Во Владивостоке прошло шествие «тигриной» колонны
Шествие "тигриной" колонны, в которой приняли участие тысячи горожан, закончилось во Владивостоке.
Российская газета 00:40
Кино
Появилась новая информация о фильме Квентина Тарантино «Звёздный путь»
В сети появилась новая информация о фильме Квентина Тарантино по вселенной «Звездный путь».
REGNUM 15:33
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 14:26
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru 19:45
Экономика
Документы в налоговую теперь можно подать через МФЦ
01.25\Москва\Tochka Zрения\ Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам осуществлять часть своих взаимоотношений с ФНС (федеральная налоговая служба) через МФЦ (многофункциональные центры).
Tochka Zрения 18:25
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Технологии
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с «чёрными лесорубами»
В Хабаровском крае рассказали о борьбе с незаконными вырубками леса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
RT на русском 16:34
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Кино
Человек-паук остается в киновселенной Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
ФАН 27 сентября в 18:01
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Политика
Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Коммерсантъ 12:59
Армия и оружие
Видео первого пуска ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
Запуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке был запечатлен на видео, которое после обнародовали в Сети.
NewInform 17:31
Гаджеты
Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865
Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
Anonsens 03:50
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Армия и оружие
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел в виду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».
Lenta.ru вчера в 07:58
Армия и оружие
Появилось видео совместного полета «Охотника» и Су-57
Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшего отечественного ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» в совместном полете с современным истребителем Су-57.
ПолитРоссия 27 сентября в 06:16
Кино
Первые отзывы на Doom: Аннигиляция: «Ужасно скучный боевик»
Мартин Либман из Blu-Ray.com не так снисходителен: по его мнению, это «ужасно скучный боевик» с плохой актёрской игрой, посредственным сценарием, провальной атмосферой, скучным дизайном — и это далеко не полный список претензий.
Игромания.ру 13:06
Экономика
Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ
Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года.
Газета.Ru вчера в 16:19
Игры
Epic Games Store планирует обновить интерфейс
Epic Games сообщили, какие функции они планируют добавить в EGS. У магазина появится новая главная страница.
Cyber.sports.ru 12:52