Футбол
Спорт-ЭкспрессГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
«Валенсия» в матче 7-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. Победный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Для легионера сборной России это был первый выход в примере в основном составе клуба. «Валенсия» поднялась на 9-е место в турнирной таблице.
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РБК вчера в 20:13
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Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.
Дни24 вчера в 11:37
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Биткоин упал на 10% на этой неделе
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Для Half-Life 2 вышел патч с исправлением ошибок
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CyberSport.ru 17:57
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Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
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РБК вчера в 11:27
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Полит.ру 02:56
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RuNews24.ru вчера в 17:33
Общество
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В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Армия и оружие
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Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
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Скончался режиссер Марк Захаров
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Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
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