"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Матч между этими клубами ожидался с большим интересом.

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере

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