Футбол

Российская газетаРоссийская газетаГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере

"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Матч между этими клубами ожидался с большим интересом.
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«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»

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Sport.ruвчера в 09:59

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«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»

Матч ТВвчера в 10:46

«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»

Спорт-Экспрессвчера в 10:15

Черышев впервые в сезоне попал в стартовый состав «Валенсии» в Ла Лиге

Sports.ruвчера в 06:29

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»

LiveSport.ruвчера в 09:08
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что не понимает, почему должен радоваться отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.
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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Иран назвал условие для отмены решения отойти от ядерной сделки

Тегеран заявил о готовности «за минуты» изменить решение об отказе выполнять обязательства по ядерной сделке, если европейские партнеры выполнят свои 11 обязательств.
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В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil.
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Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
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Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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