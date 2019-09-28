Футбол
Российская газетаГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере
"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Матч между этими клубами ожидался с большим интересом.
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«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»
Sportbox.RUвчера в 10:46
«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»
Спорт-Экспрессвчера в 10:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Ледяхов заявил, что готов возглавить команду
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что не понимает, почему должен радоваться отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.
RT на русском 13:54
Футбол
ЦСКА обыграл «Урал» и вышел на первое место в РПЛ
КП - Самара 06:42
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Происшествия
В Башкирии школьники взорвали собаку и ее щенков петардами
Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. После этого школьники засунули малышам в пасти петарды и взорвали.
7 новостей вчера в 01:30
Футбол
«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в дерби Мадрида
Чемпионат вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Политика
В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации
Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
Известия 14:30
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным
На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
RuNews24.ru 07:40
Политика
Иран назвал условие для отмены решения отойти от ядерной сделки
Тегеран заявил о готовности «за минуты» изменить решение об отказе выполнять обязательства по ядерной сделке, если европейские партнеры выполнят свои 11 обязательств.
Известия 12:55
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Происшествия
В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне
Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.
Московский Комсомолец 09:40
Политика
Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Игры
Вышло видео с демонстрацией матча игры Project Resistance по Resident Evil
В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil.
REGNUM 14:17
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
Политика
Путин освободил студентов от НДФЛ при получении материальной помощи
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи.
РБК 14:53
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 27 сентября в 12:14
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 27 сентября в 06:47
Армия и оружие
Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе
Как сообщает Минобороны России, новый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57.
Военное дело 27 сентября в 06:34
Политика
Крым посетит делегация из США и стран Европы
Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
REGNUM 10:10
Общество
Умерла теща Александра Лукашенко
Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия 11:52
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36