Футбол
Спорт-ЭкспрессГол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
«Валенсия» в матче 7-го тура чемпионата Испании обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. Победный гол забил российский полузащитник Денис Черышев. Для легионера сборной России это был первый выход в примере в основном составе клуба. «Валенсия» поднялась на 9-е место в турнирной таблице.
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«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»
Спорт-Экспрессвчера в 10:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
Футбол
Евсеев заявил, что у «Уфы» боевой состав на матч с «Рубином»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед матчем с «Рубином» в Казани в 11-м туре чемпионата России подчеркнул, что рано или поздно его команда одержит первую победу на выезде в этом сезоне.
Спорт-Экспресс 06:58
Общество
В Москве начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.
ТАСС 08:57
Политика
В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом
Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины.
Lenta.ru 07:59
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
На встречу конституционного комитета Сирии пока никого не пригласили
Первая встреча конституционного комитета Сирии может пройти в присутствии международных представителей, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
РИА Новости 05:18
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 09:07
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика
Курц уверен в победе своей партии на парламентских выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) и главный претендент на пост канцлера Австрии Себастьян Курц проголосовал в воскресенье на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) и выразил уверенность в победе своей партии.
ТАСС 07:40
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Политика
Климкин перечислил запоминающиеся черты Украины
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страну будут помнить в контексте не очень приятных вещей.
Газета.Ru 08:49
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Авто
Новый Land Rover Defender получит систему дистанционного управления
Британская компания Land Rover разрабатывает систему дистанционного управления автомобилем. Об этом 27 сентября сообщает Autocar.
Известия 27 сентября в 04:27
Здоровье
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Армия и оружие
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел в виду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».
Lenta.ru вчера в 07:58
Футбол
«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
Спорт-Экспресс вчера в 11:47
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Энергетика
Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
Газета.Ru 07:20
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Политика
В Крым приедет делегация из США и Европы
Krym.News 02:02
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел Марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Политика
В России в 2020 году пройдет первая цифровая перепись населения
Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью, при ее проведении будут использоваться большие данные (big data) от мобильных операторов и органов госвласти.
ТАСС 07:42
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Гаджеты
Xiaomi показала распаковку самого дорогого смартфона Mi Mix Alpha
Astera вчера в 07:18