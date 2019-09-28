Футбол
Вести.RuГол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
Полузащитник сборной России Денис Черышев забил свой первый мяч в нынешнем чемпионате Испании. Этот гол Черышева принес "Валенсии" гостевую победу над "Атлетиком" из Бильбао. На 27 минуте встречи "Валенсия" провела стремительную атаку на ворота "Атлетика".
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Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч против «Хетафе»
Sportbox.RU25 сентября в 13:02
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Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Теннис
Мария Шарапова встретилась с Маратом Сафиным в Италии
GoTennis.ru 01:53
Политика
МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Происшествия
Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика
Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы.
РИА Новости 08:57
Политика
В МИД России отреагировали на новые антироссийские санкции США
Антироссийские санкции, которые США ввели в четверг, 26 сентября, стали 75-ми по счету с 2011 года, когда Вашингтон начал заниматься разрушением отношений с Москвой, заявили в МИД РФ.
Известия вчера в 02:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош в самолете
Вечерняя Москва вчера в 16:39
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Политика
Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»
RT на русском 09:51
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Транспорт
Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть
По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
ForPost 06:30
Авто
Бюджетная версия Toyota Land Cruiser 200 доехала до дилеров
Новинка является бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Происшествия
Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Lenta.ru 08:18
Футбол
Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч
В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.
RT на русском 06:46
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Футбол
Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил возможности полузащитников Александра Головина и Сеска Фабрегаса, выделив прогрессирующие способности россиянина.
Sportbox.RU 06:45