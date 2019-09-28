Футбол

Вести.RuВести.RuГол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил свой первый мяч в нынешнем чемпионате Испании. Этот гол Черышева принес "Валенсии" гостевую победу над "Атлетиком" из Бильбао. На 27 минуте встречи "Валенсия" провела стремительную атаку на ворота "Атлетика".
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«Атлетик» - «Валенсия» - 0:1: Черышев забивает свой первый гол в сезоне. ВИДЕО

Sport.ru09:59

«Валенсия» обыграла «Атлетик» благодаря Черышеву, забившему первый гол в сезоне

Sport24.ru08:53

Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч против «Хетафе»

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Атлетик - Валенсия - 0:1. Гол и лучшие моменты

Матч ТВ10:10

Черышев впервые в сезоне попал в стартовый состав «Валенсии» в Ла Лиге

Sports.ru06:29

«Атлетик» — «Валенися» — 0:1, 28 сентября 2019 года, гол Черышева, видео

Чемпионат09:22

Черышев вышел в основе и сразу забил. «Валенсия» обыграла «Атлетик»

Спорт-Экспресс09:25
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
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