Полузащитник сборной России Денис Черышев забил свой первый мяч в нынешнем чемпионате Испании. Этот гол Черышева принес "Валенсии" гостевую победу над "Атлетиком" из Бильбао. На 27 минуте встречи "Валенсия" провела стремительную атаку на ворота "Атлетика".

Гаджеты Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.

Политика Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.

Здоровье Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Политика Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.

Футбол Мамаев проходит медосмотр в «Ростове» Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, прилетевший вчера в Ростов-на-Дону, сегодня проходит медосмотр в клубе, сообщает «СЭ».

Политика Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Происшествия Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.

Шоу-бизнес Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.

Авто Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.

Происшествия Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.

Политика Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Хоккей Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.

Общество Опровергнут запрет курения на балконах Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.