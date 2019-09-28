Футбол

Вести.RuВести.RuГол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил свой первый мяч в нынешнем чемпионате Испании. Этот гол Черышева принес "Валенсии" гостевую победу над "Атлетиком" из Бильбао. На 27 минуте встречи "Валенсия" провела стремительную атаку на ворота "Атлетика".
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«Атлетик» - «Валенсия» - 0:1: Черышев забивает свой первый гол в сезоне. ВИДЕО

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«Атлетик» — «Валенися» — 0:1, 28 сентября 2019 года, гол Черышева, видео

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