Футбол
Вести.RuГол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
Полузащитник сборной России Денис Черышев забил свой первый мяч в нынешнем чемпионате Испании. Этот гол Черышева принес "Валенсии" гостевую победу над "Атлетиком" из Бильбао. На 27 минуте встречи "Валенсия" провела стремительную атаку на ворота "Атлетика".
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