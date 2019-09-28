Футбол
Lenta.ruГол Черышева принес «Валенсии» победу в матче чемпионата Испании
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отметился забитым мячом в матче чемпионата Испании над «Атлетиком» из Бильбао. Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте сборной России. Полузащитник отличился на 27-й минуте матча.
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«Валенсия» — о Черышеве: «С такими амбициями и старанием можно всего добиться»
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«С амбицией и старанием можно сделать все». «Валенсия» — о Черышеве после матча с «Атлетиком»
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Британцы хотят создать самолет, способный долететь из Лондона в Сидней за 4 часа
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Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Интерфакс 05:07
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Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
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Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
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Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября
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Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
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