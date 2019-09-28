Футбол
Lenta.ruГол Черышева принес «Валенсии» победу в матче чемпионата Испании
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отметился забитым мячом в матче чемпионата Испании над «Атлетиком» из Бильбао. Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте сборной России. Полузащитник отличился на 27-й минуте матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:43, Вашингтон
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Хоккей
Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»
На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы.
Чемпионат 14:02
Авто
Новый Mitsubishi Outlander впервые выехал на дороги
На электрической тяге Outlander может проехать до 70 км. Базовая версия нового поколения кроссовера будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором.
Газета DAILY вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Культура
Ситкому «Моя прекрасная няня» исполнилось 15 лет
Российский сериал «Моя прекрасная няня», являющийся адаптацией американского ситкома «Няня», отмечает 15 лет с момента выхода в эфир.
Экономика сегодня 09:25
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Политика
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.
РЕН ТВ 06:58
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до четвертой категории из пяти
Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до четвертой категории из пяти возможных.
РБК 22:37
Футбол
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
Бомбардир.ру 03:22
Театры
Умер советский режиссер Марк Захаров
Сегодня не стало советского режиссера «12 стульев» и «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова.
Kazanfirst.ru 05:36
Политика
Разведка США изменила порядок подачи жалоб перед скандалом с Трампом
Разведка США тайно изменила порядок подачи жалоб перед публикацией скандального телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, 29 сентября сообщает ресурс The Federalist.
Красная весна 22:21
Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста 03:43
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 18:55
Космос
Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 21:54
Политика
Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:20
Футбол
«Монако» Головина одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции
«Монако» на своем поле одержал победу над «Брестом» в матче 8-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 15:58
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»
Privet-Rostov.ru вчера в 14:43
Наука
Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море
В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости 02:42
Армия и оружие
Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных
Телеканал 360° 18:33
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM 16:23
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 25 сентября в 20:01
Экономика
Челябинский электронный завод остановил производство анодов
Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
Общественное телевидение России вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12