Футбол

Lenta.ruLenta.ruГол Черышева принес «Валенсии» победу в матче чемпионата Испании

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев отметился забитым мячом в матче чемпионата Испании над «Атлетиком» из Бильбао. Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте сборной России. Полузащитник отличился на 27-й минуте матча.
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