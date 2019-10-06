Футбол

Sport24.ruSport24.ruГол Давида Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»

Арсенал — Борнмут
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Давид Луиз
9′
13′
Филлип Биллинг
29′
Джек Стэйси
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
62′
62′
Доминик Соланке
Райан Фрейзер
Габриэл Мартинелли
71′
Дани Себальос
Джо Уиллок
74′
78′
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
78′
Джек Стэйси
Саймон Фрэнсис
Букайо Сака
Лукас Торрейра
82′
Единственный гол на 9-й минуте забил защитник Давид Луис, который головой переправил мяч в сетку после подачи углового нападающим Николя Пепе. «Арсенал» набрал 15 очков и расположился в турнирной таблице на 3-м месте. «Борнмут» с 11 очками занимает 10-ю строчку.
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