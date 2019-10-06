Футбол
Sport24.ruГол Давида Луиса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»
Давид Луиз
|9′
|13′
Филлип Биллинг
|29′
Джек Стэйси
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
|62′
|62′
Доминик Соланке
Райан Фрейзер
Габриэл Мартинелли
|71′
Дани Себальос
Джо Уиллок
|74′
|78′
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
|78′
Джек Стэйси
Саймон Фрэнсис
Букайо Сака
Лукас Торрейра
|82′
|53%
|Владение мячом
|47%
|74%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
29
Гендузи
34
Джака
28
Уиллок
35
Мартинелли
14
Обамеянг
11
Торрейра
12
Рэмсдейл
2
Фрэнсис
3
Кук
5
Аке
21
Рико
14
Грёневельд
8
Лерма
29
Биллинг
7
Кинг
13
Уилсон
24
Фрейзер
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
Единственный гол на 9-й минуте забил защитник Давид Луис, который головой переправил мяч в сетку после подачи углового нападающим Николя Пепе. «Арсенал» набрал 15 очков и расположился в турнирной таблице на 3-м месте. «Борнмут» с 11 очками занимает 10-ю строчку.
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