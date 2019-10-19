Футбол

Советский спортСоветский спортГол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом»

Тоттенхэм — Уотфорд
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
4′
Дэнни Уэлбек
Жерар Деулофеу
6′
Абдулай Дукуре
Давинсон Санчес Мина
13′
Давинсон Санчес Мина
Сон Хын Мин
46′
Лукас Моура
Эрик Ламела
63′
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
70′
71′
Дарил Янмат
Кико Фемения
Мусса Сиссоко
77′
84′
Роберто Перейра
84′
Роберто Перейра
Уилл Хьюз
Деле Алли
86′
88′
Кико Фемения
Дэнни Роуз
89′
90′
Хосе Холебас
Деле Алли
90′
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Абдулайе Дукуре (6-я минута). У хозяев поля отличился Деле Алли (86).
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