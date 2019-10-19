Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Абдулайе Дукуре (6-я минута). У хозяев поля отличился Деле Алли (86).

Гол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом»

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