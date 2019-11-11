Футбол

RT на русскомRT на русскомГол Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Милан» в серии А

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
В матче 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» одержал победу над «Миланом». Встреча, проходившая на "Ювентус Стэдиуме" в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на счету Пауло Дибалы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Дибалы принес победу «Ювентусу» над «Миланом»

ProstoProSport16:38

«Милан» опустился на 14-е место, набрав 4 очка в 5 турах при Пиоли

Sports.ru16:40

Гол Дибалы принёс «Ювентусу» победу в матче с «Миланом»

Чемпионат16:38

«Ювентус» победил «Милан» благодаря голу Дибалы

Спорт-Экспресс16:38

Гол Дибалы, заменившего Роналду, принес «Ювентусу» победу над «Миланом»

Sport24.ru16:38

«Ювентус» обыграл «Милан» и возглавил серию А

Матч ТВ16:40

«Ювентус» обыграл «Милан» и возглавил серию А

Sportbox.RU16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:05, Вашингтон
Политика

Председатель парламента Грузии обратился к живущим в «зоне оккупации»

Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что в Грузии им всегда готовы прийти на помощь, передает 10 ноября Первый канал Грузинского телевидения.
REGNUM 11:16
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Общество

Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова

Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
Культура

Зрители спектакля «Норма» Диденко поделились своими впечатлениями

Зрителей премьерных показов спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина привел в восторг второй акт и в недоумение – первый.
РИА Новости 08 ноября в 07:18
Происшествия

Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки

Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
РИА Новости 11:15
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 08 ноября в 14:33
Политика

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова госпитализирована на Сейшелах

Врачи пытаются стабилизировать состояние ведущей «Дома-2». Ефременкова сильно переживала из-за отъезда Мондезира.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Футбол

Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть.
Sportbox.RU 14:28
Происшествия

В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ

RT на русском 08 ноября в 02:01
Футбол

Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10
Политика

Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах

В свою очередь 70,9% жителей ЛДНР выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.
Новостной фронт вчера в 13:02
Армия и оружие

В минобороны Украины заявили о планах отменить призыв в армию

Правительство Украины движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональных вооруженных сил по стандартам НАТО.
Известия 14:17
Армия и оружие

Новый авианосец США побил все существующие рекорды

"Джон Ф. Кеннеди" по плану отправят на испытания в 2022 году, а еще через два года корабль торжественно включат в состав ВМС США.
Утро.ru вчера в 01:53
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.
РБК 16:50
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым

С 8 ноября началась продажа билетов на поезда в Крым.
Московский Комсомолец 08 ноября в 00:08
Культура

Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

40 лет назад советское телевидение отметило его премьерой многосерийного фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".
ТВ Центр 06:39
Теннис

Джокович обыграл Берреттини на старте Итогового турнира ATP

Матч ТВ 10:21
Гаджеты

На калькуляторе запустили Windows 10

ToDay News Ufa вчера в 14:32
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть

На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Пятый канал 06:39
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Футбол

Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

КП - Ростов-на-Дону 08:27
Происшествия

На Украине убили адвоката по делу Вороненкова

На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
Московский Комсомолец 14:58
Авто

В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей

В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Политика

На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»

Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное