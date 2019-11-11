В матче 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» одержал победу над «Миланом». Встреча, проходившая на "Ювентус Стэдиуме" в Турине, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на счету Пауло Дибалы.

Гол Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Милан» в серии А

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