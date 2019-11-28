Названы претенденты на лучший гол 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Среди номинантов форварды Пауло Дибала («Ювентус») и Лаутаро Мартинес («Интер»), а также хавбек Алехандро Гомес («Аталанта») и защитник Свен Бендер («Байер»).

Гол Дибалы со штрафного и мяч Бендера «Локомотиву» претендуют на звание лучшего на неделе в ЛЧ

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