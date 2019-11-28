Лига чемпионов
Sports.ruГол Дибалы со штрафного и мяч Бендера «Локомотиву» претендуют на звание лучшего на неделе в ЛЧ
|32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
|35′
|40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
|45′+2′
|52′
Сауль Ньигес
|54′
Витоло
Жоау Феликс
|58′
Эктор Эррера
|60′
Эктор Эррера
Анхель Корреа
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
|63′
|64′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
|76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
|86′
|59%
|Владение мячом
|41%
|87%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|13
|13
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
4
Де Лигт
2
Де Шильо
6
Хедира
5
Пьянич
33
Бернардески
14
Матюиди
21
Игуаин
7
Роналду
13
Облак
23
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
11
Лемар
8
Сауль
10
Корреа
5
Парти
6
Коке
9
Мората
7
Феликс
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Названы претенденты на лучший гол 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Среди номинантов форварды Пауло Дибала («Ювентус») и Лаутаро Мартинес («Интер»), а также хавбек Алехандро Гомес («Аталанта») и защитник Свен Бендер («Байер»).
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Гол Бендера «Локомотиву» претендует на звание лучшего в 5-м туре Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:51
Суперудар Дибалы со штрафного — среди претендентов на лучший гол тура в Лиге чемпионов
Sport24.ruвчера в 18:27
Мяч в ворота «Локомотива» вошел в число претендентов на лучший гол тура в Лиге чемпионов
Sportbox.RUвчера в 18:37
Удар хавбека «Байера» в матче с «Локомотивом» может стать лучшим голом тура в ЛЧ
Газета.Ruвчера в 19:01
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:41, Вашингтон
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