Лига чемпионов

РБКРБКГол Дибалы со штрафного принес «Ювентусу» победу над «Атлетико» в ЛЧ

Ювентус — Атлетико
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
35′
40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
45′+2′
52′
Сауль Ньигес
54′
Витоло
Жоау Феликс
58′
Эктор Эррера
60′
Эктор Эррера
Анхель Корреа
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
63′
64′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
86′
Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл мадридский «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре ударом со штрафного с острого угла провел аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.
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