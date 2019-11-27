Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл мадридский «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре ударом со штрафного с острого угла провел аргентинский форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.

Гол Дибалы со штрафного принес «Ювентусу» победу над «Атлетико» в ЛЧ

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