Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Казани встреча закончилась со счетом 1:2. Голы забили: Евгений Марков (66) — Сердар Азмун (8), Артем Дзюба (79).

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Музыка Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.

Футбол Семак: Дзюба доказал, что является одним из лучших игроков России Футболист "Зенита" Артем Дзюба показал свои бомбардирские качества в матче чемпионата России с казанским "Рубином" и очень помог команде, заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

Происшествия В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.

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Общество Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.