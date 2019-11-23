РПЛ

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:1

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Для петербургских футболистов матч был выездным, встреча состоялась в Казани, в субботу, 23 ноября. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Марков: во втором тайме «Зенит» ничего не показал, кроме забросов на Дзюбу

Чемпионат09:57

«Даже у Краневиттера просили футболку». «Зенит» победил в Казани: репортаж и лучшие моменты

Матч ТВ10:28

РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Дзюбы

Бомбардир.ру07:54

Голы Азмуна и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Рубином»

Московский Комсомолец08:19

«Рубин» прервал серию из 4 игр без забитых голов в матче с «Зенитом»

Sports.ru07:26

«Гуанчжоу Эвергранд» победил «Шанхай Шанган» Халка и возглавил таблицу чемпионата Китая

Спорт-Экспресс09:23

«Молодежка» казанского «Рубина» на своем поле уступила сверстникам из питерского «Зенита»

Казанские ведомостивчера в 06:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:05, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержали открывшего стрельбу из автомобиля водителя

Полиция Санкт-Петербурга задержала автомобилиста, который подозревается в том, что из окна своей машины открыл стрельбу в воздух в Московском районе.
РБК 14:45
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Футбол

Роналду остался вне состава «Ювентуса»

Lenta.ru вчера в 12:41
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Вести.Ru 08:32
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
RT на русском 14:23
Футбол

Карпин считает смешным второй пенальти в матче с «Динамо»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС.
Газета.Ru 13:00
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Азов» вошёл в Средиземное море

News.ru 13:43
Футбол

Экс-агент Соболева: «В России есть только два клуба, где Саша смог бы себя раскрыть»

Известный футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал интерес европейских клубов к нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву.
Sportbox.RU 13:06
Шоу-бизнес

Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне

Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Телепрограмма вчера в 06:15
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 00:13
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ

РИА Новости 12:34
Спорт

Вяльбе объявила состав сборной России на первый этап Кубка мира

Спорт-Экспресс 14:14
Единоборства

Запланированный бой между Нурмагомедовым и Мэйвезером не состоится

Поединок между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером должен был состояться в январе 2020 года в Саудовской Аравии.
Махачкалинские известия 06:50
Политика

Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском 12:36
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала об особенностях сына Тимати

«Уже не терпится привезти его к океану, искупать в тёплой солёной водичке и все время гулять без одежды, чтобы его кожа дышала», — добавила Решетова.
7Дней.ру 09:18
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Политика

Госдеп призвал Facebook и Twitter закрыть аккаунты властей Ирана

«Специальный представитель по Ирану (Брайан) Хук призывает Facebook, Instagram, а также Twitter приостановить учётные записи руководства иранского режима, который беззастенчиво использовал социальные сети, чтобы извергать пропаганду, закрывая интернет для простых иранцев», — говорится в сообщении Госдепа в Twitter.
RT на русском 14:21
Политика

Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Ведомости 07:46
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Общество

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новости 12:18
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru 21 ноября в 05:42
Происшествия

Возросло число погибших при обстрелах в Алеппо

REGNUM 21 ноября в 13:17
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Общество

В Нидерландах туристам могут запретить посещать кофешопы с марихуаной

Отмечается, что собственники нескольких кофешопов, расположенных в некоторых областях Нидерландов, решили самостоятельно ввести соответствующие ограничения.
Discover24 05:13
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru 14:42
Авто

Опубликованы самые опасные ошибки при смене шин на авто

Эксперты рассказали об ошибках, которые допускают владельцы авто при замене летней резины на зимнюю.
Pravda.Ru 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное