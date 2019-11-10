Футбол
ProstoProSportГол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Народные новости вчера в 22:26
Происшествия
Петербургский историк Соколов признался в убийстве девушки
Реальное время вчера в 17:36
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября.
Российская газета 05:36
Здоровье
Какие болезни вызывает бессонница
Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие проблемы может вызвать бессонница.
Ридус вчера в 02:44
Происшествия
Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета
В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.
Lenta.ru 06:10
Политика
Глава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что к месту задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
РБК 05:38
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» голов не забили
Metaratings 05:28
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.
Известия 00:30
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Наука
Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 08 ноября в 01:18
Политика
Партия Зеленского осталась без главы
Отмечается, что съезд партии единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе. Он останется в рядах политической силы.
Lenta.ru 06:01
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна вчера в 07:08
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Интерфакс вчера в 14:15
Политика
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.
РБК 05:30
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Футбол
«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ Самара вчера в 12:56