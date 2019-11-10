«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Происшествия На Кубани произошло массовое отравление школьников Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября.

Здоровье Какие болезни вызывает бессонница Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие проблемы может вызвать бессонница.

Происшествия Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.

Политика Глава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что к месту задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.

Здоровье Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.

Происшествия Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Общество Леониду Якубовичу провели операцию Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.

Наука Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.

Политика Партия Зеленского осталась без главы Отмечается, что съезд партии единогласно удовлетворил заявление Разумкова об уходе. Он останется в рядах политической силы.

Спорт «Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.

Политика Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Политика В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Шоу-бизнес Актриса Настя Задорожная выходит замуж Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.