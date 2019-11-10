Футбол

ProstoProSportProstoProSportГол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Классный гол Головина, который поднял «Монако» на 8-е место. Уже 3-й в Лиге 1

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РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
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