Гол футболиста сборной России Александра Головина принес "Монако" победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в чемпионате Франции

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Космос Китай поделился планами по исследованию планет Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.

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Шоу-бизнес Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.