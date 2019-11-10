Футбол
РИА НовостиГол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в чемпионате Франции
Гол футболиста сборной России Александра Головина принес "Монако" победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Общество
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.
Общество
Определен размер зарплаты, при которой россиянин останется без пенсии
Стало известно, при каком размере заработной платы гражданин России может остаться без страховой пенсии по старости.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города.
Гаджеты
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp
Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Политика
Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»
Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в "разламывании страны", а также "сломанном руле у страны, у огромного корабля".
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Происшествия
Профессора СПбГУ задержали по подозрению в убийстве студентки
В Петербурге следователи задержали профессора СПбГУ Олега Соколова по подозрению в убийстве.
Здоровье
В Россию перестали завозить жизненно важный онко-препарат
В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
Общество
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Хоккей
Роман Ротенберг: «К успехам футбольной сборной мы не ревнуем»
Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, находясь в Хельсинки на Кубке Карьяла, организовал импровизированный круглый стол для журналистов, которые задали вопросы о национальной команде, перспективах развития хоккея и изменениях в работе хоккейных тренеров в ближайшем будущем.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская изъявила желание расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи «ЯнаСупер» сообщила, что планирует расстаться со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко, сообщает OANews.