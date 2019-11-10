Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в чемпионате Франции

Гол футболиста сборной России Александра Головина принес "Монако" победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Жардим: «Головину нужно стать лучше в завершении атак»

Sport24.ru01:35

«Головин — царь матча». L’Equipe — о победе «Монако»

Спорт-Экспрессвчера в 18:58

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

Матч ТВвчера в 15:57

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

Sportbox.RUвчера в 15:57

Головин - в стартовом составе «Монако» на матч с «Дижоном»

Soccer.ruвчера в 14:02

Головин прокомментировал победу «Монако» над «Дижоном»

Газета.Ruвчера в 17:24

Головин: рад голу в ворота «Дижона». Во втором тайме должны были забивать ещё

Чемпионатвчера в 16:45
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Общество

Японский журналист раскритиковал российские пейзажи

Японский журналист Мититака Хаттори в своей статье в издании Asahi Shimbun раскритиковал путешествия по Транссибирской магистрали из-за "грязных" окон в поездах и "монотонных" пейзажей.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Определен размер зарплаты, при которой россиянин останется без пенсии

Стало известно, при каком размере заработной платы гражданин России может остаться без страховой пенсии по старости.
ФедералПресс 07 ноября в 23:12
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Политика

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru вчера в 11:08
Происшествия

Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников

ЧП случилось, когда водители двух автомобилей решили устроить гонки по ночным улицам города.
Lenta.ru вчера в 21:40
Гаджеты

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp

Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM вчера в 02:10
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 15:13
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Культура

Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Футбол

«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

RT на русском вчера в 10:31
Политика

Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в "разламывании страны", а также "сломанном руле у страны, у огромного корабля".
Газета.Ru 00:05
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

Профессора СПбГУ задержали по подозрению в убийстве студентки

В Петербурге следователи задержали профессора СПбГУ Олега Соколова по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 07:53
Здоровье

В Россию перестали завозить жизненно важный онко-препарат

В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
Прима 08 ноября в 07:24
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 08 ноября в 09:41
Общество

На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Космос

Китай поделился планами по исследованию планет

Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra вчера в 08:34
Политика

Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 08 ноября в 10:34
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Футбол

«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Общество

Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

Lenta.ru вчера в 16:36
Хоккей

Роман Ротенберг: «К успехам футбольной сборной мы не ревнуем»

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, находясь в Хельсинки на Кубке Карьяла, организовал импровизированный круглый стол для журналистов, которые задали вопросы о национальной команде, перспективах развития хоккея и изменениях в работе хоккейных тренеров в ближайшем будущем.
Матч ТВ 01:01
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли

Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 08 ноября в 11:28
Шоу-бизнес

Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Российская газета 01:25
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Здоровье

Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты

Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa 08 ноября в 08:30
Шоу-бизнес

Яна Рудковская изъявила желание расстаться с Евгением Плющенко

Яна Рудковская в эфире передачи «ЯнаСупер» сообщила, что планирует расстаться со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко, сообщает OANews.
Слово и Дело 00:50
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