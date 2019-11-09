"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился российский полузащитник Александр Головин.

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

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