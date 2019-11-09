Футбол

Газета.RuГазета.RuГол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился российский полузащитник Александр Головин.
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Головин заставил ликовать Монако: забил победный гол мощным ударом и признан лучшим игроком матча

Sport24.ruвчера в 20:02

«Головин — царь матча». L’Equipe — о победе «Монако»

Спорт-Экспрессвчера в 18:58

Главный тренер «Монако» отметил прогресс Головина

Матч ТВвчера в 19:30

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

Sportbox.RUвчера в 15:57

Головин прокомментировал победу «Монако» над «Дижоном»

Газета.Ruвчера в 17:24

Головин - в стартовом составе «Монако» на матч с «Дижоном»

Soccer.ruвчера в 14:02

Головин: рад голу в ворота «Дижона». Во втором тайме должны были забивать ещё

Чемпионатвчера в 16:45
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Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Экономика

Квартиру Януковича в центре Киева сдали в аренду за 30 тыс. гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сдает в аренду квартиру экс-президента страны Виктора Януковича в центре Киева.
Известия вчера в 06:32
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Шоу-бизнес

Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ 08 ноября в 17:34
Политика

Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах

Согласно результатам опроса, не против участия украинских партий в местных выборах в Донбассе — 22,7% респондентов, из которых "скорее да" ответили 14,2%, а "однозначно да" — 8,5%.
Новостной фронт вчера в 13:02
Происшествия

Останки неизвестного нашли при поисках возможной жертвы историка СПбГУ

Известия вчера в 19:27
Культура

Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Общество

Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса 08 ноября в 10:30
Футбол

«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс вчера в 12:12
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:00
Политика

Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском вчера в 14:11
Шоу-бизнес

«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку

На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма вчера в 09:20
Шоу-бизнес

Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко

В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 08 ноября в 03:22
Автоспорт

Жена Шумахера: никогда не забуду, кому должна быть благодарна

РИА Новости 08 ноября в 17:44
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Гаджеты

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp

Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM вчера в 02:10
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика

Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru вчера в 18:11
Хоккей

Юниорская сборная России победила США и выиграла Мировой кубок вызова

Спорт-Экспресс вчера в 23:32
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 08 ноября в 09:40
Технологии

В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей

В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 08 ноября в 00:19
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

РИА Новости вчера в 01:52
Политика

В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском вчера в 15:34
Единоборства

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Политика

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
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